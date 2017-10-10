Телефонные террористы атаковали Киев

В Киеве неизвестные сообщили по телефону о якобы заложенном взрывном устройстве в гостинице, расположенной на Институтской улице в центре столицы. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

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Сообщение о том, что в отеле произойдет взрыв, поступило утром. На место прибыли полицейские, взрывотехники, кинологи и спасатели. По итогам осмотра никаких взрывных устройств или опасных предметов не обнаружено. Правоохранители приступили к мероприятиям по установлению лица, осуществившего ложное сообщение.

Также во вторник, 10 октября, поступил анонимный звонок о том, что заминирована станция метро «Вокзальная». После этого она была закрыта на вход и выход, сообщается на странице Киевского метрополитена в Facebook. Спустя полчаса, после осмотра, станция была открыта. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

В начале сентября начали появляться сообщения о массовом минировании зданий в различных российских городах. Ни в одном случае они не подтверждались. Некоторых злоумышленников, выступивших в качестве подражателей, удалось выявить.