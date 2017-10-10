Японцы обнаружили бракованный металл в машинах Toyota, Nissan, Mazda и Honda

Один из крупнейших японских металлургических холдингов Kobe Steel признался фальсифицировал данные о качестве алюминиевых изделий, поставлявшихся на сотни предприятий для выпуска автомобилей, самолетов и космических ракет. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Компания сообщила, что в течение 10 лет неверно указывала технические характеристики изделий, в частности, их прочность.

В корпорации Mitsubishi Heavy Industries Ltd, которая использовала продукцию металлургического гиганта, заявили, что не обнаружили бракованных деталей для ракет-носителей H-2A.

Однако, как отмечает агентство, Mitsubishi — лишь одна из примерно 200 компаний, с кем сотрудничала Kobe Steel, продавая изделия из меди и алюминия. В машиностроительной корпорации заявили, что, несмотря на отсутствие проблем с ракетой H-2A, проведут проверку других ракет-носителей (еще одна ракета с деталями Kobe Steel должна полететь в марте 2018 года).

Внутренние расследования в связи с поставкой потенциально бракованных деталей могут провести также крупнейшие автомобильные холдинги — Subaru, Mazda, Honda, Toyota, Nissan Motor. Последний уже заявил, что намерен проверить качество транспортных средств, где установлены детали Kobe Steel. Ненадежные алюминиевые изделия также использовались на железнодорожных путях Central Japan Railway Co и пассажирских самолетах производства Mitsubishi.