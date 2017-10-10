Котик стал чемпионом России по прыжкам с трамплина

Летающий лыжник Кирилл Котик, а также его партнеры по команде Московской области-Башкортостана завоевали золотые медали летнего чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходил в Сочи. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Команда в составе Котика, Ильмира Хазетдинова и Дмитрия Васильева показала результат 900,7 балла. Серебро взяла первая сборная Нижегородской области (Михаил Максимочкин, Никита Товкес, Роман Трофимов и Денис Корнилов — 896,5 балла), бронза досталась второй команде Нижегородской области (Максим Мигачев, Александр Шувалов, Сергей Шулаев и Иван Ланин — 741,7).

В сентябре прошлого года Международная федерация лыжного спорта (FIS) частично лишила Россию права проведения Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле. В соответствии с графиком прошли только женские соревнования.