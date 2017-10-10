В Шамильском районе Дагестана введен режим КТО

В Шамильском районе Дагестана введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в республике.

«Режим КТО введен в 00:10 мск 10 октября в административных границах района. Идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников», — пояснил собеседник агентства.

Ранее в начале сентября в Дагестане в рамках КТО ликвидирован главарь бандформирования, в ходе мероприятия был ранен полицейский и погиб гражданский.