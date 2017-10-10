В Дагестане уничтожены два боевика

Двое боевиков убиты в ходе контртеррористической операции в Шамильском районе Дагестана. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Агентство уточняет, что личности преступников пока не установлены. Известно, что бандиты были вооружены.

Режим КТО был объявлен в указанном районе республики в 00:10 мск.

В начале сентября в Дагестане в рамках КТО ликвидирован главарь бандформирования, в ходе мероприятия был ранен полицейский и погиб гражданский.