Цукерберга обругали за «веселое» совещание на фоне бездомных

Трехмерный аватар Марка Цукерберга протестировал новые очки виртуальной реальности Oculus VR на фоне разрушенных домов и затопленных улиц Пуэрто-Рико, пострадавшего от урагана «Мария». Об этом пишет BBC News.

Пользователей возмутило виртуальное путешествие основателя Facebook по опустошенному региону.

На фоне панорамы Пуэрто-Рико в режиме реального времени мультипликационная реплика предпринимателя провела совещание с главой социальной платформы Рэйчел Франклин (Rachel Franklin). Для трансляции использовалось приложение виртуальной реальности Facebook Spaces.

Не находясь в одном здании в действительности, коллеги могли переноситься из одной области Пуэрто-Рико в другую. На фоне затопленных зданий и потерявших жилье людей они беседовали о преимуществах технологий виртуальной реальности и вкладе Facebook в разработку методов информирования людей во время стихийных бедствий с помощью опции Safety Check.

В конце телемоста Цукерберг и Франклин покинули Пуэрто-Рико и «отправились» на Луну.

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Технологическое решение, которое Цукерберг избрал для общения с аудиторией, не нашло одобрения у пользователей и журналистов. Издание отметило, что форма мультфильма оказалась идеальной визуальной метафорой для демонстрации потери связи с реальностью обитателями Силиконовой долины.

Колумнист The Next Web назвал трансляцию безвкусицей. Пользователей Twitter также возмутил выбор Цукерберга. Одни назвали его отвратительным , а другие заподозрили бизнесмена в эксплуатации трагедии во благо корпорации.