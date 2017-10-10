В России сделали выдерживающие ядерный взрыв часы

Специалисты ЦНИИТОЧМАШ, входящего в госкорпорацию «Ростех», разработали армейские часы для боевого снаряжения экипировки «Ратник». Хронометр обладает уникальными характеристиками: повышенной ударопрочностью при весе не более 100 граммов, повышенной сопротивляемостью электромагнитному воздействию, способностью выдерживать воздействие средств РЭБ и даже последствия ядерного взрыва. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Предполагается, что хронометр станет элементом новой боевой экипировки военнослужащих сухопутных войск, ВДВ, береговых войск ВМФ, подразделений специального назначения и предназначены для беспрерывного определения времени.

В «Ростехе» отметили, что часы механические с автоподзаводом, обеспечивают быстрое и точное определение временных параметров в сложных климатических (от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию) и эксплуатационных условиях, при выполнении мероприятий повседневной и боевой деятельности. Показания прибора могут считываться военнослужащими без затруднений в условиях любой освещенности и даже при полном его отсутствии.

Госкорпорация «Ростех» создана в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В состав корпорации входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 — в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления.