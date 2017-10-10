Назван лучший горнолыжный курорт СНГ

Лучшим горнолыжным курортом СНГ стал казахстанский Шымбулак. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства «ТурСтат», результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 10 октября.

При составлении рейтинга учитывались данные о ранних бронированиях, сделанных российскими туристами в интернете.

Отмечается, что день отдыха в Шымбулаке обойдется в 100 долларов.

На втором месте рейтинга значится Шахдаг (Азербайджан), на третьем — Силичи (Белоруссия). Также в топ-10 вошли Цахкадзор (Армения), Чимган (Узбекистан), Каракол (Киргизия), Логойск (Белоруссия), Туфандаг (Азербайджан), «Алтайские Альпы» (Казахстан) и «Якутские горы» (Белоруссия).

Дешевле всего обойдется отдых в Караколе (70 долларов в сутки), дороже — в Шымбулаке.

Отмечается, что в среднем россияне едут на горнолыжные курорты на 7-10 дней.

В марте британская турфирма Untamed Borders пригласила туристов покататься на лыжах рядом с иракской «столицей» «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Путешественникам предложили покататься на горе Халгурд — второй по высоте вершине в стране (свыше 3,6 тысячи метров), расположенной в Иракском Курдистане. Она находится в трех часах от Мосула, считающегося неофициальной «столицей» террористической группировки.