В сети высмеяли «предназначенный для штурма Кремля» украинский бронетрактор

Пользователи соцсетей раскритиковали новинку украинской оборонной промышленности — бронетрактор «Тортилла». Разработку показали на выставке «Оружие и безопасность — 2017» в Киеве. Фотографии техники опубликованы в блоге bmpd, который ведут представители Центра анализа стратегий и технологий.

Сообщается, что бронетрактор был сконструирован фермером-изобретателем Борисом Ткачом. Защищенная гусеничная машина построена на базе сельскохозяйственного трактора Т-150 и предназначена для эвакуации раненых. Защитой технике служит листовое железо толщиной 20 миллиметров в лобовой части и 10 миллиметров по бортам. Корпус представляет собой цистерну, на которую наварены противокумулятивные решетки.

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Читатели блога сравнили бронетрактор с бетономешалкой, землеройкой и мобильным крематорием, а также предположили, что гусеничная машина на самом деле предназначена для штурма Кремля. «Что-то в нем есть от эстетики "Звездных войн", на каком-нибудь Татуине смотрелся бы совершенно естественно», — отметил один из комментаторов. «Милый интерьерчик. А вообще, больше для шахидмобиля подходит», — сказал другой пользователь.

Ранее госконцерн «Укроборонпром» сообщал, что Киевский бронетанковый завод разработал модернизацию основного боевого танка Т-72АС. Специалисты предприятия установили динамическую защиту нового поколения «Нож», которая уже используется на танках «Булат» и «Оплот».