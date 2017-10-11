Венгрия пообещала ввести санкции против Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то потребует санкций Европейского союза против Украины. Об этом он сказал в среду, 11 октября, передает «Радио Свобода».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что судьба зарубежных венгров для Будапешта не является предметом торга. «Мы будем бороться до последнего за отзыв Украиной этого закона. В этом деле не может быть компромисса», — заявил Сийярто.

Он назвал «циничной сказкой» аргумент о необходимости принятия закона из-за незнания закарпатскими венграми украинского языка. По его словам, нет ничего общего между обучением на родном (венгерском) языке и знанием украинского языка. Улучшить знания украинского возможно и получая образование на венгерском языке, считает чиновник.

10 октября в Будапеште сообщили, что потребуют пересмотреть соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за украинского закона об образовании.

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5 октября Венгрия призвала Россию объединиться для совместного давления на Украину. «Мы оказываем воздействие, какое можем, но пока его явно недостаточно. К великому сожалению, международное сообщество молчит по этому вопросу», — сказал заместитель главы комитета по международным делам парламента Венгрии Мартон Генгеши.

В начале сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.

Согласно переписи населения 2001 года, на Украине проживает 155 тысяч венгров.