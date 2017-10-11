Феминистка предложила победить сексуальные домогательства Скалой Джонсоном

Американская феминистка Энн Виктория Кларк нашла способ бороться с сексуальными домогательствами. Об этом она написала в своем блоге.

«Этот лайф-хак поможет вам научиться обращаться с женщинами как с людьми в кратчайшие сроки», — сообщила она.

Революционный метод заключается в том, чтобы вместо симпатичной девушки, с которой мужчина вступает в коммуникацию, представлять себе актера и рестлера Дуэйна Джонсона по прозвищу Скала.

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«Общайтесь со всеми женщинами так, как общались бы со Скалой», — подытожила Кларк. По ее мнению, такой способ поможет сократить количество обвинений в сексуальных домогательствах.

Феминистка также описала три ситуации, в которых ее метод может сработать: у кофемашины, на деловой встрече и походе в бар с коллегами после работы.

В октябре разгорелся секс-скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. О домогательствах Вайнштейна рассказали актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.