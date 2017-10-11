Британский художник изобразил Дзюбу

Британский уличный художник Пегас изобразил нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Картина опубликована на странице санкт-петербургского клуба в Twitter.

Картину выставили в Новом музее Санкт-Петербурга. «Я болею за "Зенит", и в какой-то момент мне захотелось создать картину для сине-бело-голубых и лично для Артема. Картину, которая бы изображала Дзюбу в движении и демонстрировала его большой талант. Артем — фантастический футболист и человек, и я захотел это подчеркнуть», — приводит слова Пегаса сайт «Зенита».

Пегас (Pegasus) — анонимный уличный художник из Северного Лондона, родившийся в Чикаго. Он известен серией граффити и картин, изображающих звезд и членов королевской семьи, среди которых Елизавета II, Кейт Миддлтон, Эми Уайнхаус, Джордж Майкл, Адель, Энди Уорхолл и другие.

В текущем сезоне Дзюба забил один мяч в 16 матчах за «Зенит» во всех турнирах.