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«Зенит» разгромил «Вардар» на старте Лиги Европы

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Санкт-петербургский «Зенит» обыграл македонский «Вардар» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 14 сентября, в Скопье, и завершилась со счетом 5:0. Первые два мяча забил форвард Александр Кокорин на 6-й и 21-й минутах. На 39-й счет до крупного довел Артем Дзюба. Четвертый мяч забил защитник Бранислав Иванович, отличившийся на 66-й минуте. Окончательный результат на 90-й минуте установил новичок команды, аргентинский хавбек Эмилиано Ригони.

В другом матче группы L испанский «Реал Сосьедад» на своем поле в Сан-Себастьяне разгромил норвежский «Русенборг» со счетом 4:0.

Ранее в четверг «Локомотив» сыграл на выезде вничью с датским «Копенгагеном» в первом матче Лиги Европы.

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