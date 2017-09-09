Игроки клуба из второго дивизиона ЧР исполнили пенальти в стиле Месси и Суареса

Игроки клуба второго дивизиона чемпионата России «Локомотив-Казанка» исполнили пенальти в стиле нападающих «Барселоны» Лионеля Месси и Луиса Суареса. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте российской команды.

Во втором тайме матча с ивановским «Текстильщиком» нападающий Роман Тугарев заработал 11-метровый. Удар вызвался исполнить его одноклубник Иван Галанин, однако он покатил мяч Тугареву и помог ему оформить хет-трик. Встреча завершилась победой «Казанки» со счетом 4:1.

В прошлом сезоне Месси и Суарес подобным образом исполнили пенальти в матче 24-го тура испанской Примеры с «Сельтой».