Обладатель «Золотого мяча»-1995 выиграл президентские выборы

Обладатель «Золотого мяча» 1995 года, бывший футболист «Милана» и ПСЖ Джордж Веа победил на президентских выборах в Либерии. Об этом сообщает National Accord.

Он обошел главного конкурента из «Партии единства», вице-президента страны Джозефа Бокая. Веа выступает кандидатом от Коалиции за демократические перемены.

Бывший футболист уже выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 2005 года, где набрал свыше 40 процентов голосов, но проиграл, уступив экономисту Эллен Джонсон-Серлиф, которая стала первой женщиной-президентом в истории Либерии.

Веа выступал на позиции нападающего за «Монако», ПСЖ, «Милан», «Челси», «Манчестер Сити» и «Марсель». В сезоне-1994/95 в составе ПСЖ футболист стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив семь мячей. В 1995 году, выступая за «Милан», Веа завоевал приз игрока года по версии ФИФА. В том же году он был назван лучшим игроком Европы и получил «Золотой мяч». За сборную Либерии он провел 60 матчей, записав на свой счет 22 мяча. Футбольную карьеру Веа завершил в 2001 году в составе «Монако».