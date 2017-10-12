«Газпром» завершил газификацию четырех населенных пунктов в Астраханской области

«Газпром» завершил газификацию четырех населенных пунктов из одиннадцати в Харабалинском районе Астраханской области, население которого составляет свыше 40 тысяч человек. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В сообщении отмечается, что весной 2018 года темпы газификации ускорятся, так как специалисты «Газпрома» уже завершили прокладку 79 километров трубы магистрального газопровода между селом Хошеутово и городом Харабали и в настоящее время ведут строительство газораспределительной станции в окрестностях районного центра.

«В данный момент работы на магистральном газопроводе выполнены на 80 процентов, линейная часть и сварочные работы — на 90 процентов, на участках проводятся гидравлические испытания», — говорит представитель подрядной организации «Петрохолдинг – Санкт-Петербург» Борис Хомяк. По его мнению, объект полностью будет сдан в эксплуатацию в конце октября.

Вслед за газораспределительной станцией в 18-тысячном районном городе Харабали, а также в селах Вольное, Селитренное, Тамбовка и ряде других начнётся строительство межпоселковых и внутрипоселковых газовых сетей. Нитка газопровода также будет проложена на полигон министерства обороны РФ «Ашулук». По словам главы муниципального образования «Харабалинский район» Алексея Штонды, проектно-сметная документация на многие объекты уже готова.

По словам генерального директора «Газпром межрегионгаз Астрахань» Юрия Фролова, сейчас ведется разработка проектной документации на строительство магистрального газопровода-отвода «Харабали-Ахтубинск-2-Ахтубинск-1» протяженностью 180,8 км, предназначенного для газификации южной части Ахтубинского района.

Решение о строительстве большой газовой трубы в Харабалинском районе принято в соответствии с соглашением между «Газпромом» и правительством Астраханской области еще в 2012 году. В сентябре 2016 года строители начали реализацию проекта. Общая стоимость газификации северных районов Астраханской области — более 15 млрд рублей. Из них 3,5 млрд – средства областного бюджета, остальные — инвестиции «Газпрома».