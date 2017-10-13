Россияне испугались летать в пятницу, 13-го

Спрос на перелеты в пятницу, 13 октября, упал на 26 процентов по сравнению с показателями прошлой недели. Об этом сообщается в пресс-релизе турсервиса momondo, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 13 октября.

Отмечается, что больше всего боятся перелетов в такие дни канадцы. 13 октября они запланировали на 46 процентов меньше путешествий, чем неделей раньше.

Спокойнее всего к датам относятся жители Дании — они купили на пятницу на 139 процентов больше билетов, чем семью днями ранее.

Материалы по теме «Россиянам — дешевле» Почему стоит бросить все и поехать в Северную Корею

Уточняется, что цены на перелеты 13 октября, напротив, снизились на 14,8 процента.

Тенденция к падению перелетов среди российских путешественников наблюдается не впервые. Например, в январе этого года спрос на перелеты упал на 36 процентов.

Ранее самым дешевым направлением перелетов в октябре был назван маршрут Москва — Казань (билеты в обе стороны обойдутся в 2,5 тысячи рублей). Из зарубежных городов лидерство досталось Меммингену (Германия). Перелет в баварский город из российской столицы и обратно обойдется в 4,1 тысячи рублей.