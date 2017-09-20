Определены самые дешевые направления перелетов в октябре

Самый дешевый перелет по России в октябре обойдется в 2,5 тысячи рублей в обе стороны. Как рассказали корреспонденту «Ленты.ру» эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip, за эти деньги можно слетать из Москвы в Казань.

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Второе место заняли перелеты из столицы в Краснодар или Сочи (2 970 рублей). Также в пятерку лидеров вошли рейсы в Набережные Челны и Чебоксары из Москвы (2 998 рублей).

Самым недорогим зарубежным маршрутом оказался перелет из российской столицы в Мемминген (Бавария). Билеты в обе стороны можно найти за 4 140 рублей. Второе место досталось рейсам из Москвы в Минск (5 600 рублей), третье — в армянский Гюмри (6 350 рублей). Также в топ вошли перелеты в Баден-Баден (6 760 рублей) и Баку (7 100 рублей).

Ранее в сентябре сообщалось, что треть российских туристов проведет осенний отпуск в Турции. Еще 20 процентов предпочтут отдых на российских курортах.