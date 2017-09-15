Названы самые дешевые города для покупки авиабилетов в последний момент

Самым дешевым городом мира для спонтанного путешествия стал Кишинев. Об этом сообщается в пресс-релизе компании momondo, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 15 сентября.

При составлении рейтинга эксперты компании проанализировали стоимость авиабилетов из Москвы в обе стороны при покупке за неделю до перелета и стоимость отеля, забронированного за тот же срок.

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Улететь в молдавскую столицу можно за 10,2 тысячи рублей. Номер в трехзвездочном отеле обойдется минимум в 1,3 тысячи рублей за ночь. Среди других безвизовых направлений эксперты отметили Баку (10,8 тысячи рублей за билеты, 1 тысяча рублей за отель) и Стамбул (12 тысяч рублей за билеты, 800 рублей за отель).

Если говорить о странах, для посещения которых требуется виза, то лидерство в рейтинге досталось латвийской столице Риге (10,8 тысячи рублей за билеты, 1,5 тысячи рублей за отель). Также в тройку лидеров вошли Бургас (11,1 тысячи рублей за билеты, 1,6 тысячи рублей за отель) и Будапешт (12,8 тысячи рублей за билеты, 1,1 тысячи рублей за отель).

Ранее сообщалось, что Молдавия стала самой популярной у российских путешественников страной без языкового барьера. Также в тройку лидеров вошли Армения и Грузия.