Треть российских авиапутешественников побывала летом за границей

Почти треть (32 процента) российских путешественников летом 2017 года летала за рубеж. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает туристический сервис Aviasales.

Количество забронированных авиабилетов из России за границу выросло на 63 процента по сравнению с летним сезоном 2016-го. Самыми популярными маршрутами перелетов в июне-августе текущего года стали Молдавия, Армения, Грузия, Турция, Италия, Испания и Болгария.

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При этом Турцию эксперты признали наиболее быстрорастущим международным направлением. Продажи авиабилетов в эту страну удвоились. Спрос на Грузию увеличился почти в два раза по сравнению с летними месяцами прошлого года.

Доля купленных билетов по России составила 68 процентов. Это на 53 процента больше количества проездных документов, приобретенных летом 2016-го. Наиболее востребованными у путешественников оказались Крым, Москва, Сочи, Анапа, Геленджик, Санкт-Петербург и Краснодар.

Ранее стало известно, что спрос на перелеты из РФ в государства ближнего зарубежья резко возрос этим летом. Лидерами по популярности стали страны Закавказья — Грузия, Армения и Азербайджан.