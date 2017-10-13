Спорт
 

Фанат пожелал смерти семье футболиста из-за потерянных очков в онлайн-игре

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Кристиано Бираги (справа)
Кристиано Бираги (справа)

Фанат Fantasy-футбола пожелал смерти семье футболиста итальянской «Фиорентины» Кристиано Бираги, из-за которого он потерял очки. Об этом спортсмен рассказал порталу Brividosportivo.

«Я могу понять критику в мой адрес, если она касается моей игры. Но я не могу принять того, что в эту ситуацию втягивается моя семья. Меня вывело из себя то, что человек пожелал смерти моей семье просто потому, что я стоил ему нескольких очков в Fantasy-футболе», — рассказал Бираги.

Он добавил, что этот случай произошел по пути с гостевого матча против «Кьево» (Верона), в котором флорентийцы проиграли со счетом 1:2. «Фиорентина» занимает 12-место в турнирной таблице Серии А, в семи матчах набрав семь очков. Бираги выходил на поле в шести встречах.

Fantasy-футбол — онлайн-игра, которая позволяет игрокам набирать виртуальную команду из футболистов, выступающих в реальных соревнованиях, и соревноваться с другими пользователями. В зависимости от статистики игроков их рейтинг может повышаться или понижаться.

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