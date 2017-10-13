Появилось фото найденной у экс-сотрудника Генпрокуратуры Украины золотой лопаты

У бывшего первого заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина во время обыска нашли золотую лопату. Фотографию лопаты в своем Facebook выложила пресс-секретарь Генпрокуратуры страны Лариса Сарган.

«Золотой батон? Золотой слиток? Нет! Золотая лопата!» — написала Сарган.

Она отметила, что лопата была найдена во время обыска в декабре прошлого года. Сам же Кузьмин в настоящее время объявлен в розыск из-за злоупотребления служебным положением, напомнила она.

Об обнаружении золотой лопаты у Кузьмина в январе писало издание «Левый берег». Отмечалось, что изделие выполнено в размерах, аналогичных обычным огородным лопатам. Сам Кузьмин на своей странице в Facebook это опровергал.

В феврале 2014-го в резиденции бежавшего из страны президента Виктора Януковича был найден ряд ценностей, в числе которых золотое пресс-папье в виде батона хлеба. В марте 2015 года сообщалось, что ювелирное изделие исчезло, его поисками занялась Генеральная прокуратура. В мае того же года дело о пропаже было закрыто, а надзорное ведомство назвало золотой батон мифом.

