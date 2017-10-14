В семье российских олимпийских чемпионов родилась дочь

В семье российской саблистки Софьи Великой и борца греко-римского стиля Алексея Мишина родилась дочь. Об этом сообщается на сайте ЦСКА.

Девочка появилась на свет 14 октября. Пара также воспитывает сына Олега. «Руководство ЦСКА, спортсмены и тренеры клуба поздравляют Софью и Алексея и желают олимпийской семье армейского здоровья и благополучия», — говорится в сообщении.

32-летняя Великая — олимпийская чемпионка 2016 года в командных соревнованиях. В Рио-де-Жанейро она завоевала серебряную медаль в личном первенстве, уступив в финале соотечественнице Яне Егорян. На Играх-2012 она заняла второе место в одиночном разряде. На счету спортсменки семь золотых медалей чемпионатов мира.

Ее супруг стал олимпийским чемпионом в 2004 году в Афинах. В 2007-м он победил на чемпионате мира.