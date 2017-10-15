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Число жертв теракта в Могадишо за сутки выросло в 10 раз

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Число погибших в результате взрыва в столице Сомали Могадишо за сутки выросло почти в десять раз. На данный момент известно о более 230 погибших и около 300 раненых, сообщает в воскресенье, 15 октября, BBC со ссылкой на местные власти.

По данным местной полиции, число жертв теракта может еще увеличиться — многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. При этом местные жители продолжают искать своих близких среди руин в районе, где произошел взрыв. Как отмечает BBC, отель Safari, возле которого прогремел один из взрывов, в результате обрушился, и многие люди оказались погребены под обломками.

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил в стране трехдневный траур.

14 октября рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо взлетел на воздух начиненный взрывчаткой грузовик. Спустя два часа еще один взрыв произошел в районе Мадина. Изначально Reuters сообщал о 22 погибших и десятках раненых.

В результате этот теракт стал одним из самых крупных в Сомали за последние годы. Ответственность за него пока не взяла ни одна из террористических группировок. При этом, как отмечает ВВС, организаторами атаки на Могадишо могли стать боевики из группировки «Аш-Шабаб».

«Аш-Шабаб» — радикальная исламистская группировка, действующая в Сомали и за ее пределами. В 2014 году от боевиков была освобождена большая часть ранее занятых ими территорий.

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