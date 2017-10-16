Музеи Подмосковья откроют свои двери российским кадетам

Государственные музеи Московской области примут участие в акции «День в музее для российских кадет» 17 октября, во вторник. Об этом «Ленте.ру» рассказали в министерстве культуры региона.

В акции примут участие 12 музеев. Они предложат кадетам и суворовцам тематические экскурсии, видеолекции, викторины, тематические игры и мастер-классы, покажут документальные фильмы на военно-историческую тему.

Министр культуры Мособласти Оксана Косарева подчеркнула, что ведомство стремится к тому, чтобы региональные музеи способствовали продолжению лучших традиций русского офицерства, которое всегда было примером благородства, образованности, патриотизма и доблести.

С прошлого года «День в музее для российских кадет» стал Всероссийским ежегодным проектом, в рамках которого музеи проводят бесплатные экскурсии для суворовцев, кадет и учащихся казачьих классов.

В этому году свои двери для кадет распахнут 557 музеев по всей стране: от Волгограда и Ставрополя до Мурманска и Новосибирска.

В начале августа Оксана Косарева заявила, что на территории Подмосковья находится более шести тысяч объектов культурного наследия, в частности, 150 музеев, 156 пляжей, 72 муниципальных парка.

5 июля сообщалось, что власти Подмосковья планируют открыть музей спорта к 80-летию профильного регионального ведомства. Всего стендов будет восемь — по одному на каждое десятилетие.