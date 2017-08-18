По Подмосковью пройдет туристический маршрут в память о династии Романовых

Несколько подмосковных усадеб и храмов будут внесены в новый межрегиональный туристический маршрут, посвященный семье последнего российского императора Николая II Романова. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает сайт Министерства культуры Московской области.

Региональное ведомство включилось в работу по формированию проекта «Императорский маршрут» по поручению Минкульта России.

«Маршрут приурочен к 100-летию мученической гибели царской семьи. В межрегиональный туристический маршрут войдут Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Пермский край, Тюменская область», — пояснила глава Минкульта Подмосковья Оксана Косарева.

Куратором формирующегося маршрута определена Тюменская область.

Ожидается, что от Московской области в него войдут музей-заповедник «Архангельское», Храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь и другие объекты.

«Императорский маршрут» впервые будет представлен на международной туристской выставке ОТДЫХ LEISURE 2017, которая состоится с 19 по 21 сентября в Москве.