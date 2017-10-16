В Раде предрекли воюющим в Донбассе украинским военным Гаагский трибунал

Украинские военнослужащие, участвовавшие в АТО (антитеррористической операцией Киев называет боевые действия в Донбассе), могут предстать перед Международным уголовным судом в Гааге. Такое мнение депутата Верховной Рады Игоря Луценко в понедельник, 16 октября, публикует «Страна».

«Если власть в Украине коренным образом изменится, не будет никаких преград для наказания украинских военнослужащих, совершавших военные преступления во время АТО. Для этого хватит обращения кабмина Украины в Международный уголовный суд», — отметил парламентарий. Луценко также задается вопросом, «кто сейчас может дать гарантию, что такого обращения никогда не будет?»

Как отмечает «Страна», при использовании властями Украины вооруженных сил страны в регионе не была соблюдена конституция страны, поэтому ответственность за применение оружия будет лежать на военнослужащих.

Материалы по теме А то война Почему Киев хочет переименовать операцию в Донбассе

11 октября бывший вице-премьер и представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный предположил, что принятие Радой закона о «реинтеграции» Донбасса сделает участников АТО уголовными преступниками. «Президент и депутаты должны понять, что как только поменяются президент и политическая ситуация в стране, атошники все сядут по статьям о незаконном завладении оружием, групповом разбое, бандитизме», — отметил он.

6 октября украинский парламент принял в первом чтении инициированный президентом страны Петром Порошенко закон о «реинтеграции» Донбасса. Законопроект был внесен на рассмотрение парламента двумя днями ранее. Нормативный акт позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.