В ДНР открыли горячую линию для жителей «оккупированных Украиной территорий»

Генеральная прокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) запустила горячую линию, на которую могут звонить жители подконтрольных Киеву территорий, чтобы сообщать о преступлениях украинских силовиков и «оккупационных властей». Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Основными задачами горячей линии (...) является оказание правоохранительными органами ДНР правовой помощи жителям ДНР из оккупированных ВСУ [Вооруженных сил Украины] населенных пунктов Донбасса, а также установление фактов противоправных действий со стороны органов власти Украины и их должностных лиц», — отмечается в пресс-релизе.

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В Генпрокуратуре отметили, что в дальнейшем правоохранительные органы ДНР будут привлекать к ответственности «лиц, виновных в совершении преступлений и правонарушений в отношении граждан ДНР, временно проживающих на подконтрольной Украине территории».

В июне, мае и апреле глава ДНР Александр Захарченко провел прямые линии с жителями Киева, Одессы и Харькова. «Вопросы [на прямую линию поступают] разные. Подавляющее большинство — это выражение поддержки и предложение сотрудничать в борьбе с незаконной властью», — цитирует агентство Захарченко.

Киев начал силовую операцию по подавлению протестов в Донбассе в апреле 2014 года.