Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк упростил условия потребительского кредитования и снизил процентные ставки. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.

Ставка по займу без обеспечения снижена на 1 процентный пункт, по ссуде на рефинансирование кредитов — на 0,4-1,4 процентного пункта. Теперь минимальная ставка по потребкредиту под поручительство физических лиц и без обеспечения одинакова — 12,9 процента — и больше не зависит от срока кредитования.

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Ставка по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» теперь является фиксированной и составляет 13,5 процента годовых.

«В период с 1 августа по 15 октября включительно Сбербанк проводил ценовую акцию по потребительским кредитам. Мы увидели значительный интерес к этому предложению, поэтому приняли решение улучшить условия для всех наших клиентов. Особенно значительные результаты в период действия акции показал август, когда было выдано свыше 93 миллиардов рублей, что на 15 процентов больше, чем месяцем ранее, и является рекордным за последние 3 года», — сказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Максим Степочкин.

В кредитной организации нет комиссий по займу, а требование к страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по договору, отмечается в сообщении банка.

10 августа Сбербанк снизил ставки по ипотеке на покупку новостроек и квартир на вторичном рынке на 0,6-2 процента.