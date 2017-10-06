Чистая прибыль Сбербанка приблизилась к 500 миллиардам рублей

Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев по российской системе бухгалтерского учета (РСБУ) составила 496 миллиардов рублей, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Аналогичный показатель 2016 года был равен 376,7 миллиарда рублей. Таким образом, рост достиг 32 процентов.

Чистый процентный доход банка увеличился относительно января-сентября 2016 года на 7,2 процента и составил 893 миллиардов рублей. Прирост произошел во многом благодаря операциям с банковскими картами и страхованию — темпы увеличения объемов в этих секторах составили, соответственно, 27,7 и 21,7 процента.

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Чистый комиссионный доход увеличился на 13,7 процента до 255 миллиардов рублей. Расходы на совокупные резервы по итогам девяти месяцев 2017 года составили 248 миллиардов рублей, что на 15 процентов больше расходов за аналогичный период предыдущего года.

В сентябре 2017 года корпоративным клиентам выдано более 800 миллиардов рублей, всего с начала года — более 7,7 триллиона рублей, что на 24 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кредитный портфель сократился за месяц на 0,5 процента, снижение портфеля обусловлено валютной переоценкой.

В середине августа ЦБ сообщил, что в январе-июле 2017 года российские банки получили почти столько же прибыли, сколько за весь 2016 год — 927 миллиардов рублей. В годовом выражении доходы кредитных организаций выросли в два раза.