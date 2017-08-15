Прибыль российских банков подскочила в два раза

В январе-июле 2017 года российские банки получили почти столько же прибыли, сколько за весь 2016-й — 927 миллиардов рублей. В годовом выражении доходы кредитных организаций выросли в два раза. Такие данные приводятся в обзоре ЦБ России.

«Прибыль за семь месяцев текущего года в размере 927 миллиарда рублей практически достигла финансового результата за 2016 год. Остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился с начала года на 5,7 процента», — отмечается в материалах регулятора.

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Ранее стало известно, что чистая прибыль крупнейшей кредитной организации России — Сбербанка — в январе-июле нынешнего года выросла в годовом выражении на 36 процентов, до 372,8 миллиарда рублей.

В январе-апреле 2017 года российские банки получили 553 миллиарда рублей дохода, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2016 году прибыль отечественного банковского сектора подскочила в пять раз — до 930 миллиардов рублей. В 2015-м банки заработали 192 миллиарда рублей, в 2014-м — 589 миллиардов рублей.