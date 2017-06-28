ВТБ нарастил чистую прибыль в 28 раз

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности составила 14,8 миллиарда рублей в мае 2017 года и 50,1 миллиарда рублей за пять месяцев текущего года, говорится в сообщении банка. Таким образом, прибыль за месяц в годовом выражении выросла в 30 раз, а за пять месяцев — в 28 раз. Прибыль ВТБ за аналогичный период 2016 года составила 1,8 миллиарда рублей.

Чистые процентные доходы группы за пять месяцев 2017 года составили 189 миллиардов рублей, увеличившись почти на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Рост чистых процентных доходов был вызван продолжающимся восстановлением чистой процентной маржи», — отмечается в сообщении. Чистые комиссионные доходы также увеличились на 13 процентов — до 33,9 миллиарда рублей.

Совокупные расходы банковской группы на создание резервов под обесценение активов, кредитных обязательств и судебных исков за период с января по май 2017 года составили 70,8 миллиарда рублей, что на 7 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Расходы на персонал остались неизменными.

ВТБ — российская финансовая группа, в нее входит более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финрынка. Основным акционером банка является РФ: в лице Росимущества и министерства финансов государству принадлежит 60,9 процента голосующих акций.

