Глава ВТБ увидел опасность холодной войны из-за антироссийских санкций

Антироссийские санкции сами по себе не являются проблемой, реальную озабоченность вызывают их вероятные политические последствия. Такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью The Wall Street Journal, передает «Интерфакс» в среду, 21 июня.

Возможными последствиями Костин назвал начало гонки вооружений или новый виток холодной войны. «Мне кажется, что для мира это будет слишком опасно», — сказал банкир.

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Говоря о совместной работе с европейскими и американскими банками, Костин отметил, что они оказали большую поддержку ВТБ, не отказавшись от деловых связей и не перекрыв финансовые потоки между регионами. Он отметил, что западные партнеры не поддерживают решение о введении ограничений, «но, конечно, обязаны им следовать».

20 июня сообщалось, что Минфин США расширил санкционный список, куда были добавлены 38 пунктов — 19 фамилий и 19 наименований организаций, причастных к «действиям России на Украине». Среди них — частная военная компания «Вагнер» и компании «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент энд консалтинг». Кроме того, под ограничения попали ряд чиновников крымского региона и представители самопровозглашенных народных республик на территории Украины, а также лица, связанные с байк-клубом «Ночные волки».

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя новый пакет ограничений, констатировал, что «русофобская одержимость в США переходит все грани».

Отношения Москвы с Вашингтоном и Брюсселем заметно ухудшились в 2014 году в связи с присоединением Крыма к России и началом конфликта на юго-востоке Украины. США и ЕС ввели против Москвы санкции, обвинив ее в аннексии полуострова и участии в боевых действиях в Донбассе.