ВТБ усовершенствует систему корпоративного управления

ВТБ продолжает работу по совершенствованию системы корпоративного управления. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

В этом году в банке произошли следующие изменения в этой сфере: избран новый состав наблюдательного совета банка, в составе которого увеличилось с 4 до 5 количество независимых директоров, в том числе сохранил свое место представитель миноритарных акционеров; избран новый состав ревизионной комиссии банка, место в котором также сохранил представитель миноритарных акционеров ВТБ; расширен перечень наиболее важных вопросов, решения по которым принимаются большинством голосов всех избранных членов наблюдательного совета (в том числе предварительное рассмотрение вопросов о реорганизации, о делистинге ценных бумаг, об увеличении и уменьшении уставного капитала); закреплен перечень вопросов, которые должны рассматриваться исключительно на заседаниях наблюдательного совета, проводимых в очной форме (в том числе определение приоритетных направлений деятельности банка, созыв годового общего собрания акционеров, образование исполнительных органов ВТБ и досрочное прекращение их полномочий).

Кроме того, 28 апреля 2017 года на заседании наблюдательного совета банка избран комитет наблюдательного совета по аудиту, в состав которого в соответствии с положениями кодекса вошли только независимые директора.

В ходе собрания был представлен отчет об основных итогах взаимодействия с миноритарными акционерами, в рамках которого председатель консультационного совета акционеров (КСА) и представитель миноритарных акционеров в наблюдательном совете Валерий Петров отметил существенное улучшение качества взаимодействия банка с миноритарными акционерами. Председатель КСА, в частности, сообщил об активном участии акционеров в подготовке новой стратегии ВТБ на 2017-2019 годы.

ВТБ продолжит развитие системы корпоративного управления и внедрение практик, соответствующих лучшим международным стандартам по данному направлению, указали в банке.