Новгородский губернатор раскритиковал чиновников за отписки

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что намерен учить региональных чиновников общаться с населением, так как в данный момент они занимаются отписками. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 17 октября.

«Я читаю то, что мы отвечаем, и половины не понимаю сам. Во-вторых, я точно понимаю, что если бы мне такое письмо пришло, мне бы это не понравилось, я бы сказал: ребята, вы плохо работаете, — сказал Никитин. — Мы объясняем человеку сложным языком, почему ему лучше нам не писать, не звонить и не ходить».

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Глава региона подчеркнул, что чиновники должны уметь нормально разъяснять людям способы решения той или иной проблемы. Он также добавил, что лично читает и подписывает ответы на обращения граждан.

В середине июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал про отказывающихся помогать гражданам черствых чиновников. По его словам, многие жалобы, поступающие на прямую линию с Владимиром Путиным, касаются так называемых отписок.

Никитин был назначен временно исполняющим обязанности главы региона в феврале этого года, а в сентябре выиграл губернаторские выборы с большим отрывом от конкурентов.

После назначения в регион Никитин покинул должность главы Агентства стратегических инициатив (АСИ), которую занимал с момента создания организации в 2011 году.