В Госдуме снова предложили уравнять венчание с браком в ЗАГСе

Депутат Госдумы Владимир Сысоев предложил придать одинаковую юридическую силу церковному венчанию и бракосочетанию в ЗАГСе, передает RT во вторник, 17 октября.

«То есть при дележке имущества, после того как пара разошлась, акт венчания должен иметь те же права, что и регистрация в ЗАГСе. Таким образом мы вернем традиционный брак, который был до революции», — пояснил он агентству.

Парламентарий готовит соответствующие поправки в Семейный кодекс России.

По мнению Сысоева, в стране очень много верующих, и акты венчания порой для них сегодня заменяют регистрацию в ЗАГСе, однако юридических последствий такой союз не влечет.

В январе с аналогичной инициативой выступил депутат Александр Шерин. В апреле 2015-го адвокат Александр Добровинский предложил придавать сожительству и церковному браку официальный статус после двух лет таких отношений.