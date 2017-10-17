Крым
 

В Севастополе определили порядок списания долгов перед украинскими банками

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Законодательное собрание Севастополя установило порядок списания задолженности горожан перед украинскими банками. Соответствующий документ депутаты приняли на заседании парламента во вторник, 17 октября, передает ТАСС.

Долг, размер которого не превышает 5 миллионов рублей, будет списан полностью. Частичное погашение большей суммы возможно для тех, кто уволен в связи с сокращением численности или штата работников организации. Другой причиной могут стать также обязательства по оплате обучения лиц, не достигших возраста 23 лет, или имеющих обязательства по оплате лечения в целях восстановления здоровья иждивенцев в лечебных учреждениях.

В иных случаях проводится реструктуризация задолженности сроком на два года.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в Крыму и Севастополе, перед украинскими банками.

Закон наделяет заемщика правом обратиться в Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), который обязан проинформировать коллектора о таком обращении. Далее он сможет взаимодействовать с должником через фонд.

Кроме того, заемщик получает возможность обратиться в ФЗВ с просьбой о реструктуризации долга. Фонд может принять решение о списании кредита, если для этого есть основания.

Председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков пояснил, что документ был внесен в связи с действиями в Крыму «так называемых коллекторов, которые, перекупив долги у банков сопредельного государства, начали терроризировать местное население и предприятия».

После вхождения Крыма в состав России с полуострова ушли все украинские банки.

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