В Севастополе определили порядок списания долгов перед украинскими банками

Законодательное собрание Севастополя установило порядок списания задолженности горожан перед украинскими банками. Соответствующий документ депутаты приняли на заседании парламента во вторник, 17 октября, передает ТАСС.

Долг, размер которого не превышает 5 миллионов рублей, будет списан полностью. Частичное погашение большей суммы возможно для тех, кто уволен в связи с сокращением численности или штата работников организации. Другой причиной могут стать также обязательства по оплате обучения лиц, не достигших возраста 23 лет, или имеющих обязательства по оплате лечения в целях восстановления здоровья иждивенцев в лечебных учреждениях.

В иных случаях проводится реструктуризация задолженности сроком на два года.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в Крыму и Севастополе, перед украинскими банками.

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Закон наделяет заемщика правом обратиться в Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), который обязан проинформировать коллектора о таком обращении. Далее он сможет взаимодействовать с должником через фонд.

Кроме того, заемщик получает возможность обратиться в ФЗВ с просьбой о реструктуризации долга. Фонд может принять решение о списании кредита, если для этого есть основания.

Председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков пояснил, что документ был внесен в связи с действиями в Крыму «так называемых коллекторов, которые, перекупив долги у банков сопредельного государства, начали терроризировать местное население и предприятия».

После вхождения Крыма в состав России с полуострова ушли все украинские банки.