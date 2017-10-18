Правительство урежет программу поддержки спроса на новые авто

Государственная программа поддержки спроса на новые автомобили в 2018 году будет сокращена. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

По его словам, некоторые меры поддержки автопрома будут продлены, другие — нет. «Точно будет продлена поддержка электрического транспорта, будут продлены программы по новым форматам — это "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", "Русский тягач", "Свое дело". Вот эти программы точно будут продлены», — сказал министр.

Мантуров уточнил, что общий объем финансирования составит около 10 миллиардов рублей.

Таким образом, как и предполагала «Лента.ру», в 2018 году государство может отказаться поддерживать некоторые программы, такие как льготные автокредиты, утилизация и скидки по trade-in. В этом году из федерального бюджета было выделено 10 миллиардов рублей для субсидирования кредитов на приобретение новых машин (за счет этого банковские ставки снижались на примерно на 6,7 процентного пункта), в прошлом году — 22,5 миллиарда рублей.

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Новые программы стимулирования спроса — «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский тягач», «Свое дело» — были запущены в июле 2017 года. На частных лиц рассчитаны первые две. Они позволяют получить 10-процентную скидку на покупку машины стоимостью до 1,45 миллиона рублей.

Правительство России сокращает объем финансовой помощи авторынку на фоне уверенного восстановления: за 9 месяцев 2017 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 10,6 процента, в сентябре — почти на 18 процентов. Всего в текущем году, по данным Минпромторга, на реализацию мер стимулирования спроса на колесные транспортные средства было направлено 55,8 миллиарда рублей. В эту сумму помимо льготного автокредитования и новых программ входят траты на стимулирование развития транспорта на газомоторном топливе, программу утилизации, стимулирование выпуска автобусов и другие. Ожидается, что по итогам года россияне приобретут более 1,5 миллиона новых легковых авто.