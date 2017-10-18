Предприниматель Григорий Березкин открестился от спонсирования кампании Собчак

Предприниматель Григорий Березкин не будет спонсировать предвыборную кампанию Ксении Собчак. Об этом он заявил «Ленте.ру» в среду, 18 октября.

«Она ко мне не обращалась никогда. Я ни одной президентской кампании в стране еще не финансировал, не думаю, что я отойду от своих правил», — уточнил председатель совета директоров группы компаний «ЕСН».

27 июля Forbes опубликовал рейтинг российских звезд спорта и шоу-бизнеса. Десятое место в нем заняла Собчак с двумя миллионами долларов дохода.

Собчак объявила о решении участвовать в выборах президента России вечером 18 октября. Она раскритиковала идею бойкота выборов и сравнила себя с графой «против всех». Ее сайт носит аналогичное название — sobchakprotivvseh.ru.

