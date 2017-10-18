Английский фанат вышел на поле и отругал футболистов

Болельщик английского клуба «Ковентри Сити», выступающего в Лиге 2 (четвертом по статуса дивизионе чемпионата Англии), вышел на поле и отругал игроков своего клуба. Видео было опубликовано на странице болельщика по имени Joe Crossley в Twitter.

Фанат выбежал на поле в концовке игры 14-го тура против клуба «Форест Грин» при счете 0:1 в пользу соперника «Ковентри» и принялся в жесткой форме отчитывать своих футболистов. Один из них вытолкнул болельщика за пределы поля, после чего тот, вернулся на трибуну. Стюарды не препятствовали акции фаната.

«Ковентри» проиграл «Форест Грин» со счетом 0:1. Это поражение стало для команды вторым подряд. До сезона-2000/2001 небесно-голубые играли в английской премьер-лиге.