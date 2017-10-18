«Норникель» поддержал третью Российскую экологическую неделю

Третья Российская экологическая неделя стартовала в Москве, говорится в полученном редакцией «Ленты.ру» пресс-релизе от организаторов, в среду, 18 октября.

Мероприятие проводится Экологической палатой России при поддержке Минприроды и «Норникеля».

«Экологическая неделя является одной из ведущих площадок для выстраивания конструктивного диалога власти, бизнеса и общества, подведения промежуточных итогов Года экологии и развития новых векторов совместной деятельности по охране окружающей среды», — отметила вице-президент компании Елена Безденежных.

В июле сообщалось, что «Норникель» запускает проект по утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом заводе. К 2023 году предприятие собирается сократить число вредных выбросов на 80 процентов. До конца нынешнего года будет решен вопрос с утилизацией отходов либо путем производства элементарной серы или получением серной кислоты и ее последующей нейтрализации.