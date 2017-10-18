Goldman Sachs предпочел золото биткоину

Золото является предпочтительнее криптовалют в качестве денег по большинству критериев. Такого мнения придерживаются аналитики крупнейшего инвестбанка США Goldman Sachs Джеффри Кэрри и Майкл Хайндс, сообщает Bloomberg. По их мнению, драгоценные металлы остаются важной частью портфеля современного инвестора, несмотря на то, что не приносят процентного дохода.

По мере того как неопределенность на рынках растет, цена на золото повышается, объяснили они. В долгосрочной перспективе золото будет стоить дорого из-за сохраняющегося спроса на развивающихся рынках, в частности, в Китае.

Аналитики банка сравнили золото и биткоин по нескольким критериям, включая долговечность, портативность, фактическую ценность и стабильность. По трем категориям золото, по их мнению, оказалось лучше. Биткоин они считают более выгодным только по критерию портативности.

В частности, Кэрри и Хайндс отметили, что золоту свойственна низкая волатильность, тогда как курс биткоина может стремительно меняться в течение считанных минут. Кроме того, золоту всегда будет свойственно ограниченное предложение, тогда как в случае с криптовалютами легче создавать альтернативы. Кроме того, биткоин-кошельки уязвимы к хакерским атакам.

С начала года биткоин подорожал более чем в 6 раз, достигнув отметки в 6000 долларов. Для сравнения, золото поднялось в цене на 12 процентов.

В начале октября сообщалось, что Goldman Sachs задумался о торговле биткоинами и другой криптовалютой за счет создания новой торговой опции. Goldman Sachs может стать первым крупным банком Уолл-стрит, вышедшим на рынок цифровых денег.

По мнению главы банка JPMorgan Chase Джеймса Даймона, биткоин является мошенничеством. Он пообещал увольнять сотрудников за операции с ней.