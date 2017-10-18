Жириновский нашел способ победить новогоднее пьянство

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России дополнительные дни отпуска вместо новогодних каникул. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 18 октября.

«Статистика показывает, что с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем досрочно погибают 20 тысяч человек. Ну вот зачем это делать? Кто так делает? Госдума. Вы оставьте дни отдыха, но пускай это будет дополнительный отпуск, человек сам решит, когда отдыхать», — сказал либерал-демократ.

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По мнению политика, в новогодние праздники россияне злоупотребляют спиртными напитками из-за отсутствия занятости. Жириновский подчеркнул, что общий выходной нужно оставить 1 января, а остальные дни человек должен распределить в течение года по своему усмотрению.

В июне глава фракции уже выступал с аналогичной инициативой. Тогда же он отмечал, что принудительные длинные новогодние каникулы негативно сказываются на экономике страны.

В том же месяце депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, отменяющий новогодние каникулы. По мнению авторов документа, выходными должны остаться только 1 и 7 января.

В свою очередь, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин призвал депутатов не пугать граждан отменой новогодних каникул. В Совете Федерации также негативно относятся к инициативе коммунистов.

Ранее правительство утвердило календарь выходных на следующий год: россияне будут отдыхать с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018-го. Также в следующем году граждане не будут работать с 23 по 25 февраля, с 8 по 11 марта, с 3 по 5 ноября. Кроме того, дополнительные выходные граждане получат в мае и июне.