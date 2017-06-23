Володин призвал депутатов прекратить пугать россиян отменой новогодних каникул

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов Госдумы не пугать граждан отменой новогодних каникул. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает РИА Новости. Таким образом он прокомментировал внесенный на рассмотрение парламентариев законопроект, отменяющий длинные праздничные выходные в январе.

По словам Володина, подобные вопросы нужно обсуждать с населением. «И брать вот так вот переносы делать эмоционально в преддверии праздника — неверно, коллеги нас не поймут. Поэтому вначале все это обсудим, а дальше уже потом будем говорить о целесообразности», — заметил он.

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Также против отмены каникул выступили в Совете Федерации. «Большинством голосов эта инициатива, конечно, не найдет поддержки. В силу каких причин: ну, первый вопрос, а что делать с детишками в зимние каникулы?» — заявил Национальной службе новостей (НСН) глава комитета по социальной политике Совфеда Валерий Рязанский.

Законопроект об отмене новогодних каникул внесли в Госдуму депутаты от фракции КПРФ. По идее авторов, остаться нерабочими должны только 1 и 7 января, а также 31 декабря. «Граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свою очередь предложил позволить россиянам самостоятельно выбирать, когда воспользоваться праздничными днями. «Суть нашей идеи — оставить только три официальных праздничных дня: 1 января, 9 Мая и 12 июня. А все остальные праздничные дни объединить и позволить каждому гражданину ими воспользоваться в любое время года как дополнительным отпуском», — объяснил он.

Согласно проекту Минтруда, россияне будут отдыхать с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. Также в 2018 году граждане не будут работать с 23 по 25 февраля, с 8-го по 11 марта, с 3 по 5 ноября. Дополнительные выходные ждут граждан также в мае и июне.