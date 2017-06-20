Минтруд подготовил график выходных и праздничных дней на 2018 год

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект о переносе выходных дней в 2018 году. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает перенести выходной с 6 января (выпадает на субботу) на пятницу, 9 марта. Тогда получится, что россияне отдохнут с 8-го по 11 марта. Кроме того, Минтруд хочет сделать нерабочими 30 апреля (понедельник) и 2 мая (среда) за счет субботы, 28 апреля, и воскресенья, 7 января. Поскольку 1 мая и так праздник, а 29 апреля — воскресенье, выходными станут сразу четыре дня. 9 мая — традиционно работать не нужно.

Перенос с 6 и 7 января стал возможен, поскольку эти выходные совпадают с праздничными днями.

По плану министерства, в июне трудиться не надо будет 10 числа (воскресенье), а также 11-го и 12-го. Зато суббота, 9 июня, станет рабочей.

Материалы по теме «Дорогая наша Русь» Как россияне встретили День России: репортаж из Instagram

31 декабря 2018 года, который приходится на понедельник, Минтруд намерен сделать выходным, однако в субботу, 29 декабря, придется поработать.

Касательно ближайших январских праздников, то, согласно пояснительной записке, отдыхать можно будет с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018-го. В феврале, в случае одобрения проекта, россияне смогут «гулять» с 23 по 25 число, а в ноябре — с 3-го по 5-е.

Указывается, что документ подготовлен «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней». На данном этапе он проходит общественное обсуждение.