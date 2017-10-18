Новосибирскую библиотеку оштрафовали за доступ к сайтам с наркотиками

Библиотеку имени В.И. Даля в Новосибирске оштрафовали на 20 тысяч рублей за доступ к сайтам по продаже наркотических и психотропных веществ, сообщается на сайте региональной прокуратуры. В ходе проверки выяснилось, что в учреждении через интернет можно было также прочесть материалы, признанные судом экстремистскими.

Прокуратура возбудила административное дело по части 2 статьи 6.17 КоАП («Нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»).

В ведомстве отметили, что четыре должностных лица понесли дисциплинарную ответственность. Руководителям библиотеки и ее филиала вынесены представления об устранении выявленных нарушений.

В июне 2017 года бывшая директор Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина была осуждена на четыре года условно по делу об экстремизме и растрате. Согласно материалам дела, посетители учреждения имели доступ к экстремистской литературе. Речь шла о 25 книгах, в том числе о произведениях украинского националиста Дмитрия Корчинского.