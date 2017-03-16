Уральских студентов обучат духовной безопасности

В вузах Свердловской области запустили образовательную программу «Основы духовной безопасности». Об этом в четверг, 16 марта, сообщается на сайте правительства Свердловской области.

Курс разработан преподавателями Миссионерского института Екатеринбургской епархии. Его будут читать студентам нетеологических факультетов. Программа рассчитана на шесть-восемь лекционных часов. В рамках курса лекторы уделят внимание таким темам, как «Религиозный и политический экстремизм», «Духовно-нравственный идеал традиционных религий России», «Секты и сектантство». Утверждается, что программа направлена на защиту молодежи от влияния тоталитарных сект и экстремистских течений.

Отмечается, что «Основы духовной безопасности» уже прочитали третьекурсникам Уральского государственного экономического университета. «Программа там читалась в рамках обязательной дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности". Эта дисциплина есть в образовательном стандарте по всем направлениям подготовки специалистов, но на уроках ОБЖ в первую очередь учат действовать при пожаре, техногенных катастрофах, а вот защитить себя от ментального влияния, которое может разрушить твою жизнь и жизнь твоих близких, не учат», — рассказала ректор Миссионерского института Наталия Дьячкова. По ее словам, студенты и руководство вуза восприняли курс позитивно.

Разработчики программы подчеркнули, что она предназначена для представителей различных религий, а также для тех, кто относит себя к атеистам.