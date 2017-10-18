Интернет и СМИ
 

Отъявленный насильник и сутенер обвинил СМИ в очернении его доброго имени

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Реза Моазами (в центре)
Реза Моазами (в центре)

Канадец Реза Моазами (Reza Moazami), осужденный на 23 года тюрьмы за сутенерство, сексуальное насилие и торговлю людьми, подал исковое заявление к СМИ, которые, по его утверждению, «разрушили его хорошую репутацию». Об этом сообщает CTV News.

Претензии заключенного касаются двух изданий — Vancouver Sun и National Post Newspaper. Представитель Моазами заявил, что эти газеты прямо или непреднамеренно дискредитировали его клиента. В частности, утверждается, что эти СМИ тиражировали обвинения, которые затем суд признал ложными.

Осужденный требует с ответчиков выплатить ему 250 тысяч долларов в качестве компенсации морального вреда либо назначить любую другую компенсацию, которую суд сочтет справедливой.

В иске, впрочем, не указывается, какие именно высказывания оказались фикцией. Известно, что первоначально мужчину осудили на больший срок, но по итогу он был оправдан по нескольким эпизодам. Тем не менее от преступлений Моазами пострадали несколько десятков девушек, 11 из них — в возрасте от 14 до 19 лет.

Сутенер жестоко издевался над девушками, пытаясь заставить их выполнять свои требования. В некоторых случаях он издевался над их собаками, к которым они были привязаны, чтобы добиться нужного эффекта.

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