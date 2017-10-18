Культура
 

Раскрыто название спин-оффа «Звездных войн» про Хана Соло

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Видео: realronhoward / Instagram

Рон Ховард, режиссер спин-оффа «Звездных войн» о молодости контрабандиста Хана Соло, объявил о завершении съемок и поделился названием фильма. Видеообращение кинематографист опубликовал в Instagram.

«Надеюсь, нашим фанатам понравились фото с площадки, которые я делал во время съемок... мы уже можем назвать фильм?» — спросил Ховард. После этого мохнатая лапа персонажа франшизы Чубакки передала режиссеру табличку, на которой написано Solo: A Star Wars Story («Соло: Звездные войны. Истории»).

Премьера картины запланирована на 2018 год. В ленте сыграли Олден Эренрайк, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк и Дональд Гловер.

В июле Ховард выложил фотографию со съемочной площадки спин-оффа, на которой обнаружили жену Чубакки.

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