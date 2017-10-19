Экономика
 

«Аэрофлот» продлил акцию по бесплатной перевозке багажа для серферов

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«Аэрофлот» продолжает акцию по бесплатной перевозке одного комплекта снаряжения для серфинга или дайвинга для пассажиров, вылетающих в Мале, Бангкок, Пхукет и Хошимин, а также из этих пунктов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В сообщении отмечается, что снаряжение для серфинга может включать доску и комплект плавников к ней, крепление, гидрокостюм, специальную обувь, а также прочие аксессуары общим весом не более 5 килограмм. Дайверы также могут перевезти компенсатор плавучести, гидрокостюм, шлем, перчатки, боты или ласты и дополнительные принадлежности.

Предложение будет распространяться на перевозки до 24 марта 2018 года включительно (с датой обратного рейса не позднее 24 апреля 2018 года включительно).

В 2017 году Аэрофлот добился изменения законодательства относительно норм провоза багажа. Закон об отмене норм провоза бесплатного багажа позволил дочерней авиакомпании Аэрофлота «Победе» снизить минимальный тариф до 499 рублей. При этом «Аэрофлот» не намерен вводить безбагажные тарифы и планирует оставить без изменений норму провоза ручной клади в салоне самолета.

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